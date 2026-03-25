Украинскую федерацию футбола оштрафовали за поведение болельщиков

Украинскую федерацию футбола оштрафовали за поведение фанатов на ЧЕ по футзалу

Украинскую федерацию футбола (УАФ) оштрафовали за поведение болельщиков на чемпионате Европы по футзалу. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА решил оштрафовать Украинскую ассоциацию футбола на 5000 евро в связи с расистским и/или дискриминационным поведением ее болельщиков», — говорится в заявлении организации. Нарушения были зафиксированы во время матча чемпионата Европы по футзалу со сборной Литвы, в котором Украина выиграла со счетом 4:1.

Также украинцам предписали провести ближайший домашний матч в соревнованиях под эгидой УЕФА без зрителей. Испытательный срок для УАФ составит один год.

Ранее болельщики польского «Леха» выкрикивали оскорбления в адрес Степана Бандеры во время матча 1/8 финала Лиги Конференций с «Шахтером». Украинский клуб проиграл в той встрече со счетом 1:2, однако по сумме мячей в двух матчах прошел дальше.