23:16, 25 марта 2026

Украинскую федерацию футбола оштрафовали за поведение болельщиков

Владислав Уткин
Фото: Joe Prior / UEFA via Getty Images

Украинскую федерацию футбола (УАФ) оштрафовали за поведение болельщиков на чемпионате Европы по футзалу. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА решил оштрафовать Украинскую ассоциацию футбола на 5000 евро в связи с расистским и/или дискриминационным поведением ее болельщиков», — говорится в заявлении организации. Нарушения были зафиксированы во время матча чемпионата Европы по футзалу со сборной Литвы, в котором Украина выиграла со счетом 4:1.

Также украинцам предписали провести ближайший домашний матч в соревнованиях под эгидой УЕФА без зрителей. Испытательный срок для УАФ составит один год.

Ранее болельщики польского «Леха» выкрикивали оскорбления в адрес Степана Бандеры во время матча 1/8 финала Лиги Конференций с «Шахтером». Украинский клуб проиграл в той встрече со счетом 1:2, однако по сумме мячей в двух матчах прошел дальше.

    Последние новости

    Иран разрешил России проход через Ормузский пролив

    В Британии встревожились из-за новой цели Ирана

    Латвия выразила протест России из-за украинского дрона

    В России задумались об ответственности из-за онлайн-продаж никотина

    Украинскую федерацию футбола оштрафовали за поведение болельщиков

    Дмитриев предрек ЕС будущее из культового фильма

    Главе МИД страны ЕС пригрозили судом за «сговор» с Россией

    Депутат призвал накачать Украину оружием «на годы вперед»

    В России ответили на слова министра обороны Британии о «невидимой руке» Москвы в Иране

    Зеленский сообщил о поставках США ракет Украине

    Все новости
