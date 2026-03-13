Польские болельщики начали выкрикивать лозунги против Бандеры на матче с Украиной

Болельщики польского «Леха» начали выкрикивать лозунги против Степана Бандеры на матче с украинским «Шахтером» во время матча 1/8 финала Лиги конференций. Об этом сообщает издание «Обозреватель».

По информации очевидцев, фанаты хозяев с трибун стадиона в Познани неоднократно восклицали оскорбления, в которых упоминались Украинская повстанческая армия (УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена) и Бандера.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Украина должна отказаться от культа Бандеры, чтобы стать членом Евросоюза. Он указал, что сейчас на территории Украины установлено множество памятников «бандеровским преступникам», в честь которых также названы улицы и стадионы.