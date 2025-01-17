В Польше поставили Украине условие для вступления в ЕС

Миллер: Украина должна отказаться от культа Бандеры, чтобы стать членом ЕС

Украина должна отказаться от культа националиста Степана Бандеры, чтобы стать членом Евросоюза (ЕС). Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в беседе с изданием Rzeczpospolita.

Он отметил, что данное условие является таким же важным, как и разрешение эксгумации останков жертв Волынской резни. «Есть вещь не менее важная, а, может быть, даже более важная -— это отрезать себя от идейного фундамента, которым является бандеровская концепция этнических чисток», — подчеркнул бывший премьер.

Он указал, что сейчас на территории Украины установлено множество памятников «бандеровским преступникам», в честь которых также названы улицы и стадионы. «В каждом городе можно встретить культ Бандеры», — высказался Миллер.

Ранее МИД Украины включил в список задач на 2025 год продвижение в переговорах по вступлению республики в Евросоюз и НАТО. Среди приоритетов внешнеполитического ведомства также значатся продолжение поставок западного оружия Киеву и снятие ограничений на его применение.

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена).