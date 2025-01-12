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17:39, 12 января 2025Бывший СССР

МИД Украины обозначил задачи на 2025 год

Глава МИД Украины Сибига не указал переговоры с РФ среди задач на 2025 год
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Ukrainian Parliament Press Office / AP

Глава МИД Украины Андрей Сибига перечислил задачи ведомства на 2025 год. Их он обозначил в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Среди приоритетов МИД Украины значатся продолжение поставок западного оружия Киеву и снятие ограничений на его применение, продвижение в переговорах по вступлению Украины в Евросоюз и НАТО, прогресс в реализации так называемого плана победы президента Украины Владимира Зеленского.

При этом переговоры по специальной военной операции (СВО) с Россией в перечне отсутствуют.

Ранее Сибига назвал разрешение противоречий между позициями Варшавы и Киева по теме событий на Волыни во время Второй мировой войны «ударом по Москве».

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