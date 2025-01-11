Министр иностранных дел Украины раскрыл неожиданный «удар по Москве»

Сибига назвал ударом по Москве решение дипломатических вопросов Киева и Варшавы

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал разрешение противоречий между позициями Варшавы и Киева по теме событий на Волыни во время Второй мировой войны «ударом по Москве». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Украины.

По его мнению, Украина и Польша вместе «защищаются от российского империализма» и каждая решенная дипломатическая дилемма становится ударом по российской стороне. Также он выразил надежду на дальнейшую «имплементацию договоренностей», основанную на взаимности и взаимоуважении.

В октябре глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша имеет право поставить перед Украиной условие эксгумировать жертв Волынской резни для начала процедуры вступления в Евросоюз. Также он пообещал, что возглавляемая им Польская народная партия будет блокировать вступление Киева в ЕС до решения вопроса даже в том случае, если все страны объединения дадут согласие.