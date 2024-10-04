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12:14, 4 октября 2024Мир

Польша пообещала блокировать членство Украины в ЕС по одной причине

Минобороны Польши: Украина не вступит в ЕС до решения вопроса Волынской резни

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Украина не вступит в Европейский союз (ЕС) из-за блокировки со стороны Польши до решения вопроса эксгумации тел пострадавших в Волынской резне. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Euractiv.

«Если Украина не решит вопрос Волыни, то не будет согласия на вступление в Европейский союз», — заявил глава Минобороны.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что не изменил своего мнения по этому вопросу, несмотря на то, что президент Польши Анджей Дуда придерживается другой позиции. Министр также пообещал, что возглавляемая им Польская народная партия будет блокировать вступление Киева в ЕС до решения вопроса Волынской резни даже в том случае, если все страны объединения дадут согласие.

В августе бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет препятствовать Варшаве в эксгумации тел жертв Волынской резни. При этом он намекнул на недавний снос в Варшаве памятника бойцам ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещенные в РФ экстремистские организации), участвовавшей в резне, чем вызвал возмущение в Польше.

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      Елизавета Мытарева
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