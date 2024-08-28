Украина решила не препятствовать Польше в эксгумации пострадавших в Волынской резне

Кулеба: Киев решил не препятствовать в эксгумации пострадавших в Волынской резне

Киев решил не препятствовать Польше в эксгумации тел пострадавших в Волынской резне. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости

«Мы говорили о вопросах эксгумации на Волыни с Радеком (главой МИД Польши Радославом Сикорским — прим. «Ленты.ру»). У нас нет проблем с продолжением», — заявил дипломат.

Он обратился к Варшаве с просьбой соблюсти двустороннюю направленность движения и чтить пострадавших в трагедии украинцев.

26 августа оперативный командующий видами вооруженных сил Польши генерал-майор Мацей Клиш сообщил, что на польскую территорию с Украины, предположительно, влетел беспилотник. При этом Варшава до сих пор не смогла найти неопознанный объект.