В Польше захотели поставить перед Украиной условие для вступления в ЕС

Interia: Украина должна эксгумировать жертв Волынской резни ради вступления в ЕС

Польша имеет право поставить перед Украиной условие эксгумировать жертв Волынской резни для начала процедуры вступления в Европейский союз (ЕС). С таким требованием в интервью интернет-изданию Interia выступил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Министр объяснил, что Варшава вправе ставить условия, поскольку евроинтеграция для Украины не является вопросом «быть или не быть», поэтому Киев должен пойти на уступки.

Ранее Косиняк-Камыш также заявил, что Украина не вступит в ЕС до решения вопроса эксгумации жертв Волынской резни. Он пообещал, что возглавляемая им Польская народная партия будет блокировать вступление Киева в ЕС до решения вопроса даже в том случае, если все страны объединения дадут согласие.