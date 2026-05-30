Глава минфина США предрек крах иранской экономики

Глава минфина США Бессент предрек крах экономики Ирана

Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что американские власти изъяли принадлежащие Ирану криптовалютные активы примерно на миллиард долларов. Об этом пишет Fox News.

Выступая на форуме в Вашингтоне, он описал происходящее фразой «просто напрямую захватили кошельки» и предрек иранской экономике крах. По словам Бессента, она уже находится на пределе. Глава минфина сообщил, что 40-50 процентов иранских военнослужащих перестали получать жалованье, полицейские не выходят на службу, инфляция превысила 200 процентов, власти раздают продуктовые талоны, отключен интернет.

Министр также затронул ход американо-иранских переговоров, отметив, что стороны имеют дело уже с «третьим уровнем» руководства: по его словам, лидеры первого и второго уровней были «обезглавлены». Он описал контрагентов как «теократию с духовенством, с одной стороны, и бандитскую автократию в лице КСИР — с другой», подчеркнув, что убеждать приходится обе стороны.

Отдельно Бессент отметил, что после иранских ударов по странам Залива союзники стали активнее раскрывать связи с поставками иранской нефти, а молодые американские военные не боятся и хотят участвовать в блокаде портов в Ормузском проливе.

Ранее Скотт Бессент назвал три варианта возможных действий американских властей в контексте Ирана. Среди них — заключение сделки, продолжение блокады и усиление давления.