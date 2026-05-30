10:40, 30 мая 2026

Глава минфина США предрек крах иранской экономики

Юлия Юткина
Фото: Jacquelyn Martin / AP

Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что американские власти изъяли принадлежащие Ирану криптовалютные активы примерно на миллиард долларов. Об этом пишет Fox News.

Выступая на форуме в Вашингтоне, он описал происходящее фразой «просто напрямую захватили кошельки» и предрек иранской экономике крах. По словам Бессента, она уже находится на пределе. Глава минфина сообщил, что 40-50 процентов иранских военнослужащих перестали получать жалованье, полицейские не выходят на службу, инфляция превысила 200 процентов, власти раздают продуктовые талоны, отключен интернет.

Министр также затронул ход американо-иранских переговоров, отметив, что стороны имеют дело уже с «третьим уровнем» руководства: по его словам, лидеры первого и второго уровней были «обезглавлены». Он описал контрагентов как «теократию с духовенством, с одной стороны, и бандитскую автократию в лице КСИР — с другой», подчеркнув, что убеждать приходится обе стороны.

Отдельно Бессент отметил, что после иранских ударов по странам Залива союзники стали активнее раскрывать связи с поставками иранской нефти, а молодые американские военные не боятся и хотят участвовать в блокаде портов в Ормузском проливе.

Ранее Скотт Бессент назвал три варианта возможных действий американских властей в контексте Ирана. Среди них — заключение сделки, продолжение блокады и усиление давления.

