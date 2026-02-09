Вероятность нового повышения пенсионного возраста в России оценили

Котяков: Кадровый дефицит не станет причиной для повышения пенсионного возраста

Кадровый дефицит не станет причиной для повышения пенсионного возраста Так оценил вероятность нового увеличения планки министр труда и соцзащиты Антон Котяков, его слова приводит «Коммерсантъ».

По словам главы Минтруда, несмотря на то, что старшее поколение остается «ценнейшим активом» для компаний, главный резерв для рынка труда — это молодежь в возрасте 18-27 лет.

«Езжу по предприятиям и вижу, что возрастные сотрудники часто выступают наставниками», — сказал господин Котяков.

В данный момент пенсионная реформа только завершается, а в новых регионах переходный период продлится до 2032 года. По данным Института комплексных стратегических исследований указывал, прошедшее повышение пенсионного возраста уже смягчило дефицит рабочей силы, и для дальнейшего сокращения нехватки кадров нужны автоматизацияи программы наставничества.

В конце 2025-го в Центробанке (ЦБ) РФ заявили о постепенном снижении напряженности на российском рынке труда. Комментируя текущую динамику, в ЦБ отметили, что в то время как безработица в стране продолжает оставаться на историческом минимуме, компании планируют на следующий год более умеренные, чем в 2023-2025 годах, индексации зарплат. Также регулятор видит снижение числа предприятий, испытывающих дефицит кадров.