Экономика
14:13, 19 декабря 2025Экономика

Банк России увидел снижение напряженности на рынке труда

ЦБ: Рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда в России
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Напряженность на российском рынке труда постепенно снижается, говорится в пресс-релизе Центробанка (ЦБ) РФ, опубликованном на сайте регулятора по итогам заседания совета директоров, решившего снизить ключевую ставку с 16,5 до 16 процентов годовых.

Комментируя текущую динамику, в ЦБ отметили, что в то время как безработица в стране продолжает оставаться на историческом минимуме, компании планируют на следующий год более умеренные, чем в 2023-2025 годах, индексации зарплат. Также регулятор видит снижение числа предприятий, испытывающих дефицит кадров,

Рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда, констатировали в Банке России.

Ранее 19 декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что реальные зарплаты россиян вырастут в уходящем году на 4,5 процента, тогда как производительность труда увеличится только на 1,1 процента. «Это соотношение надо стремиться менять в пользу повышения производительности труда», — призвал глава государства.

