Банк России снизил ключевую ставку до 16 процентов годовых

По итогам заседания совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 16 процентов, таким образом продолжив начатый в июне этого года цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

К такому решению склонялись большинство аналитиков. Основным аргументом считалось замедление инфляции, которая к концу года будет находиться в районе шести процентов.

В поддержку более агрессивного снижения, как минимум на 1 процентный пункт, традиционно выступали представители бизнеса. Однако на необходимость осторожности с таким шагом указывал рост инфляционных ожиданий до максимума с начала года и наблюдаемой инфляции.

Также к сдержанности ЦБ подталкивает повышение налога на добавленную стоимость с 1 января 2026 года, влияние которого на инфляцию пока остается дискуссионным вопросом.

Объясняя свое решение, в регуляторе привели похожие аргументы, добавив, что более серьезному снижению ставки мешает остающаяся высокой кредитная активность. Вместе с тем Центробанк, ориентируясь на оценку на 15 декабря, ожидает снижения инфляции по итогам 2025 года ниже прогнозных шести процентов.

Тем не менее регулятор подчеркнул, что безработица остается на исторических минимумах, а рост зарплат все еще опережает рост производительности труда. Кроме того, проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, что, в числе прочего, связано с ухудшением условий внешней торговли.

Сигнал на следующие заседания остается нейтральным, решение по ставке будет приниматься в зависимости «от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий».