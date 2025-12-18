Банк России призвали к агрессивному снижению ставки

Шохин: Ждем снижения ключевой ставки ЦБ на целый процентный пункт

Банк России мог бы снижать ключевую ставку более агрессивно. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его процитировало НТВ.

Он заявил, что на последнем в 2025 году заседании совета директоров регулятора будет принято решение об уменьшении ключевой ставки на целый процентный пункт. Шохин объяснил это тем, что инфляция в декабре стала снижаться более быстрыми темпами, чем предсказывали в сентябре. Тогда предполагалось, что годовая инфляция составит 7-7,5 процента, но в настоящее время прогнозы говорят менее чем о 6 процентах.

«Но если инфляция 6 процентов, то ставка в 16,5 процента — это многовато», — сказал глава РСПП.

Есть мнение, что у Банка России может появиться причина для очередного повышения ключевой ставки из-за ситуации с темпами роста ВВП. По другим прогнозам, Банк России будет снижать ключевую ставку умеренно и без резких шагов.