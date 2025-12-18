Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:05, 18 декабря 2025Экономика

Банк России призвали к агрессивному снижению ставки

Шохин: Ждем снижения ключевой ставки ЦБ на целый процентный пункт
Кирилл Луцюк

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Банк России мог бы снижать ключевую ставку более агрессивно. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его процитировало НТВ.

Он заявил, что на последнем в 2025 году заседании совета директоров регулятора будет принято решение об уменьшении ключевой ставки на целый процентный пункт. Шохин объяснил это тем, что инфляция в декабре стала снижаться более быстрыми темпами, чем предсказывали в сентябре. Тогда предполагалось, что годовая инфляция составит 7-7,5 процента, но в настоящее время прогнозы говорят менее чем о 6 процентах.

«Но если инфляция 6 процентов, то ставка в 16,5 процента — это многовато», — сказал глава РСПП.

Есть мнение, что у Банка России может появиться причина для очередного повышения ключевой ставки из-за ситуации с темпами роста ВВП. По другим прогнозам, Банк России будет снижать ключевую ставку умеренно и без резких шагов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сафонов потрясающий!» Российский вратарь ПСЖ отбил четыре пенальти подряд и вписал себя в историю футбола. Французы обожают его

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    Россиянка получила останки сына в обувной коробке и начала писать ему письма

    Россиянку оправдали по делу о заказе дочери-подростка

    Зеленский прокомментировал «новые сигналы» от Путина

    Премьер Дании предложила игнорировать голос Бельгии в вопросе активов России

    В России собрались ввести обязательную маркировку вейпов

    Суд решил судьбу устроившего резню в подмосковной школе подростка

    Россиянин зарезал возлюбленную на одной из улиц города и скрылся

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok