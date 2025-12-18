У ЦБ появилась причина вновь повысить ключевую ставку

Экономист Надоршин: Вопрос повышения ключевой ставки снова актуален из-за ВВП

У Центробанка могла появиться причина вновь повысить ключевую ставку после снижения. Вопрос может стать снова актуальным из-за показателей ВВП, об этом заявил в интервью URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин.

«Полтора года назад ЦБ называл 16 процентов недостаточно высоким показателем, чтобы сдержать нараставший перегрев в экономике, и стал ее повышать, пока не поднял до 21 процента. И сейчас мы как будто возвращаемся к той же ситуации, только теперь у нас рост ВВП не 5 процентов в год, а около 1 процента», — обратил внимание эксперт.

По словам Надоршина, из-за этого регулятор может снова задуматься о повышении ключевой ставки. Однако в риторике ЦБ такой сценарий пока не упоминается, поэтому наиболее вероятным решением в будущем будет сохранение ключевой ставки на прежнем уровне, заключил экономист.

Ранее стало известно о неприятном сюрпризе для ожидающих снижения ключевой ставки россиян на заседании Центробанка 19 декабря. По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, ключевая ставка будет снижена на 0,5 процентного пункта, до 16 процентов, а затем регулятор временно поставит уменьшение ставки на паузу.