Экономика
17:36, 17 декабря 2025Экономика

Стало известно о неприятном сюрпризе для ожидающих снижения ключевой ставки

Аналитик Мильчакова: ЦБ РФ снизит ключевую ставку до 16 %, а потом возьмет паузу
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Рост инфляционных ожиданий россиян до максимальных с начала года уровней стал «не очень приятным сюрпризом» для ожидающих снижения ключевой ставки Центробанка уже в пятницу, 19 декабря. Такое мнение высказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, комментарий которой поступил «Ленте.ру».

Ожидания населения по поводу роста цен, как стало известно 17 декабря, поднялись в декабре до 13,7 процента, несмотря на снижение инфляции до уровней, составляющих менее половины указанного уровня.

По словам эксперта, невысокий рост цен в свете предстоящего повышения НДС и предпраздничного ажиотажа, в рамках которого некоторые продукты «перед Новым годом традиционно дорожают», не убедил россиян по поводу новой динамики инфляции. «На фоне несколько противоречивых данных об инфляционных ожиданиях и наблюдаемой населением инфляции мы подтверждаем свой прогноз, согласно которому в эту пятницу ключевая ставка будет снижена на 0,5 процентного пункта, до 16 процентов», — пишет Мильчакова, отмечая, что в начале 2026 года регулятор, как ожидается, временно поставит уменьшение ставки на паузу.

Инфляционные ожидания населения являются одним из ключевых факторов, принимаемых во внимание при решении по ключевой ставке. Его Центробанк в последний раз в текущем году озвучит 19 декабря. После публикации пресс-релиза руководство регулятора проведет в 17:00 пресс-конференцию.

