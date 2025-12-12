Центробанк сообщил о резком снижении инфляции в России

ЦБ: Годовая инфляция в России снизилась в ноябре до 6,6 %

Годовая инфляция в России резко снизилась в ноябре, замедлившись до 6,6 процента с октябрьских 7,7 процента. Об этом говорится в тематическом комментарии Центробанка (ЦБ) РФ.

Отмечается, что замедление темпов роста цен обеспечило снижение цен на бензин, дорожавшего в предыдущие месяцы, а также более слабое чем обычно в ноябре подорожание овощей, фруктов и яиц.

На фоне этого в Банке России в очередной раз подчеркнули, что регулятор будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели около 4 процентов.

В октябре, снизив ключевую ставку до 16,5 процента годовых, Центробанк одновременно повысил прогноз по инфляции на 2025 год с 6,0-7,0 до 6,5-7,0 процента, а на 2026-й — с 4 процентов до 4-5. Еще в середине ноября в ЦБ подтверждали указанный прогноз по поводу роста цен к концу года. При этом согласно данным на 8 декабря инфляция уже опустилась до 6,34 процента, в связи с чем эксперты ждут нового снижения ставки на следующей неделе.