Экономика
20:27, 11 декабря 2025

Названы варианты снижения ключевой ставки Банка России в декабре

Экономист Донец: Банк России может снизить ключевую ставку до уровней 15-16 %
Дмитрий Воронин

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Опубликованные данные об инфляции в России, оказавшейся рекордно низкой за весь период наблюдения для такой недели года, позволяют продолжить снижение ключевой ставки, считает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

По ее словам, Центробанк (ЦБ) России 19 декабря может рассмотреть варианты понижения показателя в пределах 15-16 процентов годовых.

«Мы, как и рынок, пока склоняемся к снижению до 16 процентов», — назвала эксперт наиболее вероятный ход ЦБ, объяснив, что, хотя «победа над инфляцией» и делает возможным «предновогодний сюрприз», значение имеют и разнонаправленные тренды развития ситуации в экономике, а также влияние на нее предстоящего повышения НДС.

Накануне Минэкономразвития России сообщило, что к 8 декабря инфляция в стране замедлилась год к году до 6,34 процента.

Банк России начиная с июня четыре раза подряд снизил ключевую ставку, доведя ее с 21 до 16,5 процента годовых. При этом, по данным «Финуслуг», средние ставки по вкладам в 20 крупнейших банках РФ выросли за прошедшие со времени принятия последнего соответствующего решения полтора месяца на всех предлагаемых сроках в пределах 0,15-1,46 процентного пункта. В таком росте некоторые аналитики видят признак того, что кредитные организации ждут от декабрьского заседания совета директоров регулятора паузы в снижении ключевой ставки.

