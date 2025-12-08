«Финуслуги»: Средние ставки по вкладам в крупнейших банках выросли за 1,5 месяца

Средние ставки по вкладам в 20 крупнейших банках России по объему розничных депозитов выросли в период с 24 октября по 8 декабря на всех предлагаемых сроках — от трeх месяцев до трeх лет. Об этом говорится в пресс-релизе финансового маркетплейса «Финуслуги», поступившем «Ленте.ру».

С 24 октября по 8 декабря средние ставки увеличились в пределах от 0,15 до 1,46 процентного пункта, говорится в материалах. Отмечается, что наибольший рост был зафиксирован по трехлетним вкладам, уровень которых достиг 10,88 процента годовых.

При этом ставка по вкладам на полтора года поднялась до 11,71 процента, по двухлетним — до 11,39 процента.

Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях, по данным Центробанка, падала в России в течение одиннадцати месяцев — со второй декады декабря 2024 года до первой декады ноября 2025-го, снизившись с 22,28 до 15,32 процента. После этого она перешла к росту, в чем аналитики видят признак того, что банки ждут от декабрьского заседания совета директоров ЦБ паузы в снижении ключевой ставки.