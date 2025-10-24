Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Как это повлияет на российскую экономику?

Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5 процента

Банк России 24 октября опустил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, до 16,5 процента годовых. Это уже четвертое подряд снижение, начиная с июня, но его темпы оказались минимальными в указанном цикле. Регулятор, комментируя соответствующее решение совета директоров, указал в том числе на рост проинфляционных факторов в российской экономике.

Банк России снизил ключевую ставку и перечислил связанные с ростом цен риски

Накануне объявления решения по ставке мнения экспертов по поводу того, каким оно будет, разделились. Хотя большая их часть ожидала на фоне некоторого ускорения темпов роста цен, все еще высоких инфляционных ожиданий, а также налоговых инициатив властей, ее сохранения на уровне 17 процентов годовых, звучали и мнения тех, кто допускал ее снижение до 16 процентов, или более «символическое», до 16,5 процента. Последние в итоге оказались правы.

Центробанк (ЦБ), комментируя решение, не излучает оптимизма — в пресс-релизе отмечается, что проинфляционные риски в российской экономике выросли и стали преобладать над дезинфляционными в среднесрочной перспективе. Помимо высоких инфляционных ожиданий, в их числе регулятор упомянул эффекты от повышения НДС и ухудшение условий внешней торговли, подчеркнув, что значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность.

Прогноз по ключевой ставке и инфляции на два ближайших года ухудшен

При этом ЦБ ухудшил ряд прогнозных показателей. Так, прогноз по инфляции на 2025 год повышен с 6,0-7,0 до 6,5-7,0 процента, а на 2026-й — с 4 процентов до 4-5. Средняя ключевая ставка в следующем году теперь ожидается на уровне 13-15, а не 12-13 процентов, а прогноз роста ВВП страны в 2025-м снижен до 0,5-1,0 процента с июльских 1-2 процента.

до 16,5 % снизилась ключевая ставка ЦБ

Комментируя принятое Банком России «соломоново решение», главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец подчеркнула, что в декабре, на последнем в году заседании совета директоров, оно может оказаться «еще более сложным» на фоне влияния повышения НДС на цены.

«Тактическое смягчение на октябрьском заседании будет компенсировано большей жесткостью в 2026 году», — предположила в связи с этим старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. В базовом сценарии она ожидает сохранения ставки в декабре на уровне 16,5 процента с возможным снижением до 16 процентов в случае, если инфляция и инфляционные ожидания в стране устойчиво снизятся. Пока ЦБ указывает на то, что на ценовой динамике в начале осени сказались такие разовые факторы как подорожание топлива и более быстрый, чем обычно бывает осенью, рост стоимости овощей и фруктов.

Что касается влияния на цены повышения запланированного повышения НДС с 20 до 22 процентов, то в Центробанке ожидают, что оно приведет к их росту в России на 0,6-0,8 процентного пункта в декабре-январе, но в дальнейшем станет дезинфляционным фактором.

Фото: Алексей Танюшин / Коммерсантъ

Рост фондового рынка оказался недолгим

Российский рынок акций поначалу отреагировал ростом на снижение ставки, поднявшись выше 2600 пунктов, прибавляя на максимуме до 2606,81 пункта, но затем стал падать и снижался к моменту написания материала на 0,52 процента, до 2 557,22 пункта. Как пишет «Интерфакс», отскок вниз связан с реакцией инвесторов на озвученное выше ухудшение прогнозных показателей.

«Снижение ставки несколько улучшит условия финансирования. Тем не менее даже при таком уровне стоимость заимствований останется высокой», — говорится в поступившем «Ленте.ру» комментарии старшего директора, руководителя платформы консалтинговых услуг, инвестиций и рынков капитала CORE.XP Ирины Ушаковой. В свою очередь инвестиционный стратег «Гарда Капитал »Александр Бахтин полагает, что даже в условиях фактического признания необходимости более длительного периода жесткой денежно-кредитной политики в России рост индекса Мосбиржи к 2800-2850 пунктам возможен до конца года «даже без геополитических улучшений — за счет более слабого рубля и накопленного эффекта от уже реализованных снижений ключевой ставки».

Ставки банков, которые начали расти еще до заседания ЦБ, сохраняя фокус на краткосрочном привлечении средств, продолжат оставаться на привлекательном уровне, отметили в ВТБ. «Несмотря на снижение ключевой ставки, на розничном рынке продолжается "накопительный сезон"», — рассказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса кредитной организации Алексей Охорзин. Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в ведущих российских банках, по данным ЦБ, достигла во второй декаде октября 15,45 процента.

Мягкая посадка экономики близка к завершению

В соответствии с новым прогнозом ЦБ рост ВВП в 2026 году прогнозируется на уровне 0,5-1,5 процента с повышением до 1,5-2,5 процента в следующие два года.

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

С учетом многочисленных, включая внешние, факторов, влияющих на российскую экономику, в Центробанке ранее говорили о том, что проблемы, возникающие в том числе некоторых отраслях отечественной промышленности, связаны с перегревом экономики, который предстоит преодолеть. При этом последовательно отмечалось, что до рецессии дело не дойдет.

Президент России Владимир Путин говорил в сентябре о необходимости «пройти по острому лезвию», приняв меры, необходимые для борьбы с инфляцией и «не переохладив, не заморозив» экономику. Он отмечал, что ей необходима «мягкая посадка», в рамках которой власти решают макроэкономические проблемы, замедляя рост цен.

На пресс-конференции 24 октября глава Банка России Эльвира Набиуллина анонсировала, что в первой половине 2026 года экономика выйдет из состояния перегрева.