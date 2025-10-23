Экономика
20:16, 23 октября 2025Экономика

Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях символически снизилась

ЦБ: Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях опустилась до 15,45 %
Дмитрий Воронин

Фото: РИА Новости

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, продолжила снижаться во второй декаде октября, опустившись по сравнению с предыдущей на 0,01 процентного пункта, до 15,45 процента. Об этом заявили в Центральном банке (ЦБ) России.

При определении средней максимальной ставки по каждому банку учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. При этом регулятор не берет в расчет ставки с капитализацией процентов по вкладу и не рассматривает вклады с дополнительными условиями.

Начиная со второй декады декабря 2024 года, когда показатель составлял 22,28 процента, его величина неуклонно падала, хотя в последние месяцы скорость снижения существенно замедлилась. Так, в начале августа средняя ставка составляла 15,96 процента, в начале сентября — 15,59 процента.

Таким образом, ее снижение в последнее время носит символический характер. Более того, в преддверии заседания совета директоров ЦБ, намеченного на 24 октября, некоторые российские банки начали повышать ставки по вкладам.

