Банки в России снова начали повышать ставки по вкладам

Аналитик Беликов: Российские банки временно улучшили условия по вкладам

В России некоторые банки стали повышать ставки по вкладам после того, как долгое время снижали их. Об этом рассказали аналитики и финансисты, опрошенные РИА Новости.

Так, управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов пояснил, что некоторые кредитные организации переоценили скорость снижения ключевой ставки, и в настоящее время им пришлось временно улучшить условия по вкладам, чтобы не лишиться клиентов.

На временный характер этой динамики указал и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов. В свою очередь, аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов объяснил происходящее конкуренцией за клиентов. Кроме того, он полагает, что банки стараются удержать деньги людей, открывших ранее вклады по высоким ставкам, сроки которых истекают этой осенью.

Управляющий директор АКРА Валерий Пивень, призвал не забывать, что ставки растут лишь по отдельным видам вкладов (прежде всего коротким). По его словам, несмотря на такой рост, в целом, будет наблюдаться тенденция к снижению доходности вкладов вслед за снижением ключевой ставки.

По некоторым прогнозам, если снижение ключевой ставки Банка России с октября и до конца года приостановится, то средние процентные ставки по вкладам и накопительным счетам в крупнейших банках могут остаться на уровне 13-15 процентов годовых.