16:39, 16 октября 2025Экономика

Россиянам предсказали средние ставки по вкладам до конца года

Аналитик Мильчакова: Средние ставки по вкладам могут остаться на уровне 13-15 %
Кирилл Луцюк

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

То, что ряд российских банков неожиданно начал повышать ставки по вкладам, может объясняться несколькими причинами. О них «Ленте.ру» рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Она полагает, что, во-первых, такая активность кредитных организаций может быть связана с ожиданиями паузы в снижении ключевой ставки Банка России. Мильчакова напомнила, что консенсус-прогноз аналитиков предполагает сохранение «ключа» на уровне 17 процентов годовых на ближайшем заседании совета директоров регулятора 24 октября. Во-вторых, повышение ставок может быть связано с усилившейся конкуренцией и борьбой за клиента.

Аналитик предположила, что если снижение ключевой ставки Банка России с октября и до конца года приостановится, то средние процентные ставки по вкладам и накопительным счетам в крупнейших банках могут остаться на уровне 13-15 процентов годовых.

«С учетом снижения годовой инфляции вклады под такой процент все равно останутся выгодными», — подчеркнула Мильчакова.

Ранее сообщалось, что несколько крупных российских банков в октябре повысили ставки по рублевым вкладам. Так, в ВТБ улучшились условия по долгосрочным рублевым депозитам. Речь идет о вкладах сроком от шести месяцев до полутора лет.

