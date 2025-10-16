Экономика
08:47, 16 октября 2025Экономика

Несколько российских банков повысили ставки по рублевым вкладам

ВТБ и МКБ повысили ставки по рублевым вкладам в октябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Несколько крупных российских банков в октябре повысили ставки по рублевым вкладам для своих клиентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные маркетингового агентства Marcs.

Руководство ВТБ улучшило условия по долгосрочным рублевым депозитам, рассказали «Ленте.ру» в финансовой организации. Речь идет о вкладах сроком от шести месяцев до полутора лет. Максимальная ставка по этому банковскому продукту составит 15 процентов. Одновременно с этим банк повысил ставки по краткосрочным рублевым вкладам (на три месяца) для клиентов «Прайм» и «Привилегии». Для них ставки повысились до 16 процентов.

МКБ, в свою очередь, поднял ставки по закрытым рублевым вкладам. Речь идет о полугодовых и годовых депозитах. Ставки по ним варьируются теперь в диапазоне от 10,4 до 15,7 процента. Подобная доходность будет доступна в том числе для пенсионеров, держащих свои сбережения в этом банке.

Ранее старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин утверждал, что банковские вклады будут выгодны для россиян до тех пор, пока ключевая ставка будет оставаться двузначной. В настоящее время планка Центробанка (ЦБ) держится на уровне в 17 процентов годовых. Зампред регулятора Алексей Заботкин прогнозировал, что ключевая ставка не опустится ниже 10 процентов в следующем году.

