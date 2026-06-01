В России выросли объемы потребительской рассрочки

В 2025 году объем выдачи потребительской рассрочки (BNPL; buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом») в России превысил 500 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка (ЦБ) России.

По данным регулятора, объем рассрочки вырос на 80 процентов и главным двигателем роста стало развитие электронной коммерции, в особенности маркетплейсов и экосистем, активно предлагающих клиентам подобные услуги.

Несмотря на кратное увеличение оборотов, по остатку задолженности рынок потребительской рассрочки остается небольшим. За 2025 год рост зафиксирован в 1,4 раза, до 100 миллиардов рублей.

По мнению профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС, бывшего вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, BNPL-сервисы так быстро росли из-за жесткой денежно-кредитной политики Банка России в 2024-2025 годах. Высокая ключевая ставка привела к росту ставок по кредитам, при этом регулятор ужесточил объемы получения займов, в том числе по кредитным картам, что привело к падению объемов выдачи.