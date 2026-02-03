Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:44, 3 февраля 2026Экономика

В России взлетела популярность рассрочек

«Ведомости»: Российский рынок BNPL-сервисов в 2025 году вырос в 2,5 раза
Вячеслав Агапов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В 2025 году российский рынок BNPL-сервисов (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом») вырос до 940 миллиардов рублей. О взлетевшей популярности рассрочек со ссылкой на данные сервиса «Долями» от Т-банка сообщает газета «Ведомости».

За год рынок рассрочек вырос в 2,5 раза (в 2024-м он составлял порядка 300 миллиардов). По словам гендиректора «Долями» Максима Зайцева, тенденция объясняется перераспределением спроса внутри рынка платежей и кредитных продуктов. Рост популярности рассрочек связан с увеличением популярности маркетплейсов — в 2024-м сегмент вырос на 39 процентов, до 11,2 триллиона рублей, а в 2025-м может приблизиться к 14 триллионам, пояснил представитель сервиса «Яндекс сплит».

Материалы по теме:
В России задумали ввести лимит на внесение наличных через банкоматы. Зачем это нужно?
В России задумали ввести лимит на внесение наличных через банкоматы.Зачем это нужно?
30 января 2026
Мировые цены на золото начали резко падать. Почему ключевой драгметалл дешевеет?
Мировые цены на золото начали резко падать.Почему ключевой драгметалл дешевеет?
2 февраля 2026

По мнению профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС, бывшего вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, BNPL-сервисы так быстро росли из-за жесткой денежно-кредитной политики Банка России в 2024–202 годах. Высокая ключевая ставка привела к росту ставок по кредитам, при этом регулятор ужесточил объемы получения займов, в том числе по кредитным картам, что привело к падению объемов выдачи.

«В условиях, когда ключевая ставка остается двузначной, это позволяет не терять клиентов, а наоборот — стимулировать спрос. Поэтому долевая оплата стала уже не просто модной фишкой для покупки смартфона или пылесоса, а настоящей альтернативой классическому кредитованию — даже в сегментах недвижимости и автопродаж», — пояснил аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в 2025 году выдача кредитных карт в России рухнула на 43 процента в количественном, до 14,59 миллиона штук, и на 41 процент в денежном выражениях. Суммарный объем одобренных лимитов по картам сократился до 1,69 триллиона рублей, что сравнимо с уровнем 2021 года. Отдельно в декабре рынок ожил — 1,3 миллиона кредиток на 144,94 миллиарда рублей (плюс пять процентов по сравнению с ноябрем).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Энергетическое перемирие закончилось». Российские войска ночью ударили по Украине сотней дронов, «Цирконами» и «Кинжалами»

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Раскрыты детали iPhone 20

    В МИД заявили о готовности России к новой реальности

    Похититель 9-летнего мальчика отправился на свидание после расправы

    16‑летняя дочь Юлии Пересильд рассказала о нападках хейтеров

    Девятиклассник напал на российскую школу

    Рост случаев проблем с потенцией среди молодежи объяснили

    Раскрыты подробности о семье похищенного в Петербурге 9-летнего мальчика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok