«Ъ»: За год выдача кредитных карт в России в штуках сократилась на 43 процента

По итогам 2025 года выдача кредитных карт в России рухнула на 43 процента в количественном, до 14,59 миллиона штук, и на 41 процент в денежном выражениях. Об этом со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (БКИ ОКБ) пишет «Коммерсантъ».

Суммарный объем одобренных лимитов по картам сократился до 1,69 триллиона рублей, что сравнимо с уровнем 2021 года. Отдельно в декабре рынок ожил — 1,3 миллиона кредиток на 144,94 миллиарда рублей (плюс пять процентов по сравнению с ноябрем).

Ситуация, когда декабрьские выдачи превышают ноябрьские, нетипична для рынка, но, как отметил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин, речь идет об оживлении после «нокдауна».

Эксперты согласны, что о переломе тренда говорить еще рано. Директор группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин объяснил падение выдачи кредитных карт ужесточением макропруденциального регулирования со стороны Центробанка, а также сохранением влияния повышения ключевой ставки со второй половины 2024 года.

Отдельно на сегменте сказывается конкуренция с альтернативными продуктами — картами рассрочки и дебетовыми картами с овердрафтом, добавил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его мнению, многие граждане предпочли инструменты с менее жесткими условиям, что повлияло на спрос.

Эксперты не ожидают существенного роста выдачи кредиток в 2026 году, объемы могут стабилизироваться на текущем уровне или даже сократиться. Иное развитие событий возможно только в том случае, если ключевая ставка будет снижаться быстрее ожиданий.

