Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:21, 22 января 2026Экономика

Выдача кредитных карт в России рухнула

«Ъ»: За год выдача кредитных карт в России в штуках сократилась на 43 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам 2025 года выдача кредитных карт в России рухнула на 43 процента в количественном, до 14,59 миллиона штук, и на 41 процент в денежном выражениях. Об этом со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (БКИ ОКБ) пишет «Коммерсантъ».

Суммарный объем одобренных лимитов по картам сократился до 1,69 триллиона рублей, что сравнимо с уровнем 2021 года. Отдельно в декабре рынок ожил — 1,3 миллиона кредиток на 144,94 миллиарда рублей (плюс пять процентов по сравнению с ноябрем).

Ситуация, когда декабрьские выдачи превышают ноябрьские, нетипична для рынка, но, как отметил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин, речь идет об оживлении после «нокдауна».

Эксперты согласны, что о переломе тренда говорить еще рано. Директор группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин объяснил падение выдачи кредитных карт ужесточением макропруденциального регулирования со стороны Центробанка, а также сохранением влияния повышения ключевой ставки со второй половины 2024 года.

Отдельно на сегменте сказывается конкуренция с альтернативными продуктами — картами рассрочки и дебетовыми картами с овердрафтом, добавил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его мнению, многие граждане предпочли инструменты с менее жесткими условиям, что повлияло на спрос.

Эксперты не ожидают существенного роста выдачи кредиток в 2026 году, объемы могут стабилизироваться на текущем уровне или даже сократиться. Иное развитие событий возможно только в том случае, если ключевая ставка будет снижаться быстрее ожиданий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы свели все к одному вопросу». Спецпосланник Трампа перед встречей с Путиным раскрыл детали урегулирования украинского кризиса

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Трамп взял под контроль нефтяные фонды Венесуэлы

    Вика Цыганова назвала причину всех бед в России

    В Раде предложили отстранить Зеленского от власти из-за одного отказа США

    Трамп подписал устав «Совета мира»

    В российском регионе зафиксировали 56-градусные морозы

    Российский космонавт поделился впечатлениями о первом полете на МКС

    Трамп раскрыл свою роль в «Совете мира»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok