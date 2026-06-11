МИД Украины отверг заявления об отказе Зеленского лететь через Польшу из-за скандала

МИД Украины: Зеленский летел в Европу через Молдавию из соображений безопасности

Спикер МИД Украины Георгий Тихий отверг заявления об отказе президента Владимира Зеленского лететь через Польшу из-за скандала. Его слова приводит «Страна.ua».

При этом причину, почему самолет Зеленского перегнали из Жешува в Кишинев, а теперь возвращают обратно, в ведомстве не пояснили.

«Я видел эту привязку. Мне кажется, что она искусственная. Логистика президента решается отдельно его службой протокола. Давайте не политизировать вопрос логистики и особенно не привлекать к нему особое внимание с точки зрения безопасности», — подчеркнул Тихий. Он призвал не искать политическую составляющую в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что самолет Зеленского уже вернулся в Польшу после нескольких зарубежных визитов в обход страны. Самолет совершил перелет в Краков в ночь на вторник из Кишинева, куда прилетел из Таллинна, где проходил саммит восьми государств Северной Европы и Балтии, в котором принимала участие Украина.

Ранее стало известно, что президент Украины выбрал необычный маршрут для поездки в Великобританию. Он полетел в Лондон через Молдавию, тогда как ранее для зарубежных визитов пользовался аэропортом польского Жешува.

Это произошло на фоне нового обострения в отношениях между Польшей и Украиной из-за решения Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).