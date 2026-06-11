Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:15, 11 июня 2026Бывший СССР

МИД Украины отверг заявления об отказе Зеленского лететь через Польшу из-за скандала

МИД Украины: Зеленский летел в Европу через Молдавию из соображений безопасности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Спикер МИД Украины Георгий Тихий отверг заявления об отказе президента Владимира Зеленского лететь через Польшу из-за скандала. Его слова приводит «Страна.ua».

При этом причину, почему самолет Зеленского перегнали из Жешува в Кишинев, а теперь возвращают обратно, в ведомстве не пояснили.

«Я видел эту привязку. Мне кажется, что она искусственная. Логистика президента решается отдельно его службой протокола. Давайте не политизировать вопрос логистики и особенно не привлекать к нему особое внимание с точки зрения безопасности», — подчеркнул Тихий. Он призвал не искать политическую составляющую в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что самолет Зеленского уже вернулся в Польшу после нескольких зарубежных визитов в обход страны. Самолет совершил перелет в Краков в ночь на вторник из Кишинева, куда прилетел из Таллинна, где проходил саммит восьми государств Северной Европы и Балтии, в котором принимала участие Украина.

Ранее стало известно, что президент Украины выбрал необычный маршрут для поездки в Великобританию. Он полетел в Лондон через Молдавию, тогда как ранее для зарубежных визитов пользовался аэропортом польского Жешува.

Это произошло на фоне нового обострения в отношениях между Польшей и Украиной из-за решения Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин разрешил Центробанку и инкассаторам пресекать атаки беспилотников

    В США прокомментировали ситуацию с Ормузским проливом

    Голые женщина и мужчина пробежали на глазах у десятков прохожих и скрылись от полиции

    Разработан способ диагностики рака мозга за считаные минуты

    Глава делегации России назвала главных спонсоров убийства мирных россиян

    В России начался сокращенный на час рабочий день

    Шеф Пентагона допустил похищение президента одной страны

    МИД Украины отверг заявления об отказе Зеленского лететь через Польшу из-за скандала

    Мошенники начали заманивать россиян фейковыми оповещениями об атаках БПЛА

    В Иране заявили о готовности нанести ответные удары США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok