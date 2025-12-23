Россияне стали терять интерес к кредиткам

ТАСС: Россияне стали чаще предпочитать рассрочку кредитным картам

За последнее время интерес россиян к использованию кредитных карт стал падать, при покупке товаров граждане все чаще предпочитают оформлять рассрочку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками финансового маркетплейса «Выберу.ру».

В исследовании приняли участие в общей сложности 2,5 тысячи совершеннолетних россиян, представляющих различные возрастные категории. По его итогам выяснилось, что воспользоваться рассрочкой при покупке новогодних покупок планирует 31 процент респондентов, а кредиткой — только 18 процентов. Годом ранее наблюдалась противоположная картина — 11 против 38 процентов.

Рассрочка воспринимается гражданами как более предсказуемый и понятный финансовый инструмент в сравнении с кредитными картами. Итоговая стоимость покупки товара по кредитке во многом зависит от соблюдения льготного периода и уровня процентной ставки, пояснила глава отдела коммуникационной политики финмаркетплейса Анна Романенко.

Условия по кредиткам в целом стали невыгодными для большинства россиян на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка. В настоящее время ключевая ставка держится на уровне 16 процентов годовых, что заметно ниже в сравнении с рыночными условиями по кредиткам. В сложившихся реалиях ожидать полноценного кредитного ренессанса в обозримом будущем не приходится, отмечали в ВТБ. Полная стоимость займов, как и проценты по кредиткам, еще долго будет находиться на очень высоком уровне, заключили в финансовой организации.