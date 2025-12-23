Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:18, 23 декабря 2025Экономика

Россияне стали терять интерес к кредиткам

ТАСС: Россияне стали чаще предпочитать рассрочку кредитным картам
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

За последнее время интерес россиян к использованию кредитных карт стал падать, при покупке товаров граждане все чаще предпочитают оформлять рассрочку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками финансового маркетплейса «Выберу.ру».

В исследовании приняли участие в общей сложности 2,5 тысячи совершеннолетних россиян, представляющих различные возрастные категории. По его итогам выяснилось, что воспользоваться рассрочкой при покупке новогодних покупок планирует 31 процент респондентов, а кредиткой — только 18 процентов. Годом ранее наблюдалась противоположная картина — 11 против 38 процентов.

Рассрочка воспринимается гражданами как более предсказуемый и понятный финансовый инструмент в сравнении с кредитными картами. Итоговая стоимость покупки товара по кредитке во многом зависит от соблюдения льготного периода и уровня процентной ставки, пояснила глава отдела коммуникационной политики финмаркетплейса Анна Романенко.

Условия по кредиткам в целом стали невыгодными для большинства россиян на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка. В настоящее время ключевая ставка держится на уровне 16 процентов годовых, что заметно ниже в сравнении с рыночными условиями по кредиткам. В сложившихся реалиях ожидать полноценного кредитного ренессанса в обозримом будущем не приходится, отмечали в ВТБ. Полная стоимость займов, как и проценты по кредиткам, еще долго будет находиться на очень высоком уровне, заключили в финансовой организации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Массированный удар, предсказанный Зеленским, нанесен по территории Украины. В стране повсеместно отключают воду и электроэнергию

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Названы самые выгодные направления для поездки на Новый год

    В России арестовали Гарри Каспарова

    Выдача кредитов в России упала

    Эмили Ратаковски снялась без бюстгальтера у рождественской елки

    Польша подняла в воздух истребители из-за активности России

    Раненый боец СВО 24 дня пролежал под мостом и выжил

    Москалькова раскрыла подробности о судьбе удерживаемых на Украине россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok