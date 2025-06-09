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11:37, 9 июня 2025Экономика

Россиян призвали не ждать дешевых кредитов после снижения ключевой ставки

«Ведомости»: До начала кредитного ренессанса в России еще достаточно далеко
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Первое за почти три года снижение ключевой ставки не приведет к заметному снижению процентов по кредитам в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз участников рынка.

До начала полноценного кредитного ренессанса в стране еще достаточно далеко, отметил представитель ВТБ. Даже после недавнего ослабления денежно-кредитной политики Центробанка ставки по займам, как и их полная стоимость, будут оставаться «экстравысокими». В обозримой перспективе ждать дешевых кредитов не стоит, резюмировал он.

Что касается ставок по вкладам, то их доходность начала постепенно падать еще до июньского снижения ключевой ставки, напоминают эксперты. По данным ЦБ, средний максимальный показатель по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках в конце мая сократился до 19,39 процента при ключевой ставке на тот момент в 21 процент.

В среднесрочной перспективе разница сохранится, считает глава департамента карточного бизнеса и лояльности МКБ Татьяна Курзякова. На этом фоне она посоветовала россиянам уже сейчас зафиксировать привлекательные условия по вкладам, пока ставки не стали падать еще ниже. Тем же, кто только планирует открыть подобный банковский продукт, аналитик рекомендовала сделать это как можно скорее.

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