В России снизилась максимальная ставка по рублевым вкладам

ЦБ: Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях упала до 19,39 процента

В конце мая 2025 года средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках упала до отметки 19,39 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

При определении этого показателя регулятор учитывал максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. Ставки с капитализацией процентов по вкладу, как и сведения о вкладах с дополнительными условиями — не рассматривались.

Снижение средней максимальной ставки по рублевым вкладам наблюдается третью декаду подряд. Если в начале последнего месяца весны показатель составлял 19,6 процента, то в разгар мая он сократился до 19,52 процента. Таким образом, за месяц средняя максимальная ставка снизилась на 0,21 процентного пункта.

В начале июня стало известно, что крупнейшие российские банки начали снижать ставки по вкладам в ожидании решения ЦБ по ключевой. За последнюю неделю сразу в трех из топ-10 финансовых организаций ставки по депозитам на шесть месяцев снизились на 1-1,2 п.п.. Ставки по трехмесячным вкладам, в свою очередь, уменьшились на 0,3-0,5 п.п..