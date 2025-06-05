Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:12, 5 июня 2025Экономика

В России снизилась максимальная ставка по рублевым вкладам

ЦБ: Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях упала до 19,39 процента
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В конце мая 2025 года средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках упала до отметки 19,39 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

При определении этого показателя регулятор учитывал максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. Ставки с капитализацией процентов по вкладу, как и сведения о вкладах с дополнительными условиями — не рассматривались.

Снижение средней максимальной ставки по рублевым вкладам наблюдается третью декаду подряд. Если в начале последнего месяца весны показатель составлял 19,6 процента, то в разгар мая он сократился до 19,52 процента. Таким образом, за месяц средняя максимальная ставка снизилась на 0,21 процентного пункта.

В начале июня стало известно, что крупнейшие российские банки начали снижать ставки по вкладам в ожидании решения ЦБ по ключевой. За последнюю неделю сразу в трех из топ-10 финансовых организаций ставки по депозитам на шесть месяцев снизились на 1-1,2 п.п.. Ставки по трехмесячным вкладам, в свою очередь, уменьшились на 0,3-0,5 п.п..

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Железную дорогу подорвали в Воронежской области. Найдены несколько бомб

    Трамп обеспокоился последствиями атаки Украины по российским аэродромам

    Меркель предложила убедительный ответ Путину

    Распродавший авиационное имущество Минобороны России избежал сурового приговора

    Инвестор из США усомнился в планах Европы навсегда отказаться от газа из России

    В Москве забил фекальный фонтан

    Коллега Хаматовой высказался об ее отъезде из России

    В Белом доме рассказали о жестких переговорах Трампа с Путиным

    Россиян предупредили о массовых задержках поездов на юг из-за подрыва путей под Воронежем

    В подъезде дома в российском городе появился фонтан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости