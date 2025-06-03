Крупнейшие банки в России снизили ставки по вкладам

Крупнейшие банки в России снизили ставки по вкладам в ожидании решения ЦБ 6 июня

Крупнейшие банки в России снизили ставки по вкладам в ожидании заседания ЦБ по ключевой ставке, которое назначено на 6 июня. Об этом сообщает РБК.

Перед заседанием регулятора и возможным решением изменить денежно-кредитную политику (ДКП) в стране, крупнейшие по объему розничного депозитного портфеля банки снизили ставки по депозитам. За последнюю неделю сразу в трех банках из топ-10 ставки по депозитам на шесть месяцев снизились на 1-1,2 процентных пункта. Ставки по трехмесячным вкладам уменьшились на 0,3-0,5 процентного пункта.

Т-банк снизил ставки по вкладу без пополнения на срок до 17 месяцев на 0,5-1 процентного пункта и на 2 процентных пункта понизил ставки по «СмартВкладу» с возможностью пополнения.

Совкомбанк отменил трехлетний вклад «Гибкий» со ставкой 22 процента. Теперь максимальная ставка по вкладу предлагается лишь по трехмесячному депозиту — 19,7 процента годовых.

Газпромбанк уменьшил ставки по вкладам «Новые деньги», «В Плюсе» и «В Балансе» в среднем на 0,2-0,3 процентного пункта.

Альфа-банк снизил ставки по всей линейке вкладов сроком до года и по «Накопительному Альфа-Счету».

Ключевая ставка в России держится на уровне 21 процента с конца октября 2024 года исходя из растущей инфляции и сохранения напряженности на внутреннем рынке труда. На ближайшем заседании совет директоров с большой долей вероятности ослабит денежно-кредитную политику на фоне наблюдающихся признаков охлаждения национальной экономики, утверждают в Bloomberg.

Ранее глава Министерства финансов (Минфина) Антон Силуанов намекнул на возможное снижение ключевой ставки благодаря наметившемуся тренду на замедление роста цен. Однако глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что, несмотря на все факторы, вероятность повышения ключевой ставки все еще сохраняется.