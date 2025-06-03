Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:16, 3 июня 2025Экономика

Крупнейшие банки в России снизили ставки по вкладам

Крупнейшие банки в России снизили ставки по вкладам в ожидании решения ЦБ 6 июня
Вячеслав Агапов

Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Крупнейшие банки в России снизили ставки по вкладам в ожидании заседания ЦБ по ключевой ставке, которое назначено на 6 июня. Об этом сообщает РБК.

Перед заседанием регулятора и возможным решением изменить денежно-кредитную политику (ДКП) в стране, крупнейшие по объему розничного депозитного портфеля банки снизили ставки по депозитам. За последнюю неделю сразу в трех банках из топ-10 ставки по депозитам на шесть месяцев снизились на 1-1,2 процентных пункта. Ставки по трехмесячным вкладам уменьшились на 0,3-0,5 процентного пункта.

Т-банк снизил ставки по вкладу без пополнения на срок до 17 месяцев на 0,5-1 процентного пункта и на 2 процентных пункта понизил ставки по «СмартВкладу» с возможностью пополнения.

Совкомбанк отменил трехлетний вклад «Гибкий» со ставкой 22 процента. Теперь максимальная ставка по вкладу предлагается лишь по трехмесячному депозиту — 19,7 процента годовых.

Газпромбанк уменьшил ставки по вкладам «Новые деньги», «В Плюсе» и «В Балансе» в среднем на 0,2-0,3 процентного пункта.

Альфа-банк снизил ставки по всей линейке вкладов сроком до года и по «Накопительному Альфа-Счету».

Материалы по теме:
Молодые люди по всему миру объявили войну маркетплейсам и ненужным тратам. Сколько им удается сэкономить на этом?
Молодые люди по всему миру объявили войну маркетплейсам и ненужным тратам.Сколько им удается сэкономить на этом?
5 апреля 2025
Миллионы молодых людей не могут купить себе жилье. Как собственная квартира стала для них несбыточной мечтой?
Миллионы молодых людей не могут купить себе жилье.Как собственная квартира стала для них несбыточной мечтой?
10 мая 2025

Ключевая ставка в России держится на уровне 21 процента с конца октября 2024 года исходя из растущей инфляции и сохранения напряженности на внутреннем рынке труда. На ближайшем заседании совет директоров с большой долей вероятности ослабит денежно-кредитную политику на фоне наблюдающихся признаков охлаждения национальной экономики, утверждают в Bloomberg.

Ранее глава Министерства финансов (Минфина) Антон Силуанов намекнул на возможное снижение ключевой ставки благодаря наметившемуся тренду на замедление роста цен. Однако глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что, несмотря на все факторы, вероятность повышения ключевой ставки все еще сохраняется.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Челябинске нашли дом причастного к атаке ВСУ на российские аэродромы мужчины. Он оказался ценителем роскоши

    Третьяк отреагировал на назначение Ларионова главным тренером СКА

    На северо-востоке Украины произошли взрывы

    Трамп поприветствовал победу своего «союзника» на выборах президента Польши

    Россиянам раскрыли схему предлагающих работу мошенников

    Выросло число пострадавших при обрушении моста в Брянской области

    Космические силы США научились запускать спутники в сжатые сроки

    Наезд Rolls-Royce на байкера в Санкт-Петербурге назвали намеренным

    Стало известно о свиданиях Ефремова с молодой актрисой в колонии

    Монах устроил драку на похоронах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости