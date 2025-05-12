Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:05, 12 мая 2025Экономика

В ЦБ оценили вероятность повышения ключевой ставки

ЦБ: Вероятность повышения ключевой ставки в России сохраняется
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Вероятность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров Центробанка (ЦБ) сохраняется, подобный сценарий пока исключать нельзя. Об этом сообщается в резюме регулятора по итогам апрельского собрания.

В то же время вероятность повышения ключевой ставки в конце апреля снизилась в сравнении с мартовскими ожиданиями, отметили в ЦБ. Однако подобные риски все еще сохраняются на фоне высокого инфляционного давления на российскую экономику. «Хотя вероятность повышения ключевой ставки сохраняется, она снизилась по сравнению с мартом», — резюмировали в регуляторе.

Материалы по теме:
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
21 марта 2025
«Это просто безумие» Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
«Это просто безумие»Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
28 ноября 2024

Тренд постепенного снижения потребительских цен пока фиксируется не во всех товарных категориях. Чтобы добиться устойчивого снижения инфляционного давления, следует сохранять жесткую денежно-кредитную политику (ДКП). Подобный курс должен поспособствовать снижению дисбаланс между спросом и предложением на внутреннем рынке и вернуть инфляцию к целевому уровню в 4 процента в 2026 году, заключили в ЦБ.

По итогам апрельского заседания совет директоров российского регулятора в четвертый раз подряд оставил ключевую ставку на рекордно высоком уровне в 21 процент. Подобная планка держится в стране с октября 2024 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина прогнозировала выход инфляции на пиковый уровень в апреле-мае 2025-го, однако не исключила ускорение динамики в июле на фоне очередной индексации тарифов ЖКХ. Следующее заседание по ключевой ставке пройдет 6 июня.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сыплется быстрее, чем думал». Почему на Украине заговорили об обвале фронта у Константиновки?

    В России отреагировали на угрозу Германии ввести новые санкции

    На Украине мирные переговоры назвали приговором для Зеленского

    Украина обсудила с США и Европой новые санкции против России

    В Кремле заявили о понимании иностранными лидерами позиции Путина

    Россиян призвали закопать тряпку в огороде

    В ВСУ рассказали о новой тактике ВС России с использованием мотоциклов и танков

    Климату Арктики предрекли необратимые изменения

    На Восточном начали готовить «Фрегат» для запуска «Ионосферы-М» № 3-4

    На Западе заметили необычную деталь в интервью Макрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости