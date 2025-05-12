В ЦБ оценили вероятность повышения ключевой ставки

ЦБ: Вероятность повышения ключевой ставки в России сохраняется

Вероятность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров Центробанка (ЦБ) сохраняется, подобный сценарий пока исключать нельзя. Об этом сообщается в резюме регулятора по итогам апрельского собрания.

В то же время вероятность повышения ключевой ставки в конце апреля снизилась в сравнении с мартовскими ожиданиями, отметили в ЦБ. Однако подобные риски все еще сохраняются на фоне высокого инфляционного давления на российскую экономику. «Хотя вероятность повышения ключевой ставки сохраняется, она снизилась по сравнению с мартом», — резюмировали в регуляторе.

Тренд постепенного снижения потребительских цен пока фиксируется не во всех товарных категориях. Чтобы добиться устойчивого снижения инфляционного давления, следует сохранять жесткую денежно-кредитную политику (ДКП). Подобный курс должен поспособствовать снижению дисбаланс между спросом и предложением на внутреннем рынке и вернуть инфляцию к целевому уровню в 4 процента в 2026 году, заключили в ЦБ.

По итогам апрельского заседания совет директоров российского регулятора в четвертый раз подряд оставил ключевую ставку на рекордно высоком уровне в 21 процент. Подобная планка держится в стране с октября 2024 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина прогнозировала выход инфляции на пиковый уровень в апреле-мае 2025-го, однако не исключила ускорение динамики в июле на фоне очередной индексации тарифов ЖКХ. Следующее заседание по ключевой ставке пройдет 6 июня.