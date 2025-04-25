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18:01, 25 апреля 2025Экономика

Набиуллина допустила повышение инфляции в июле и назвала причину этого

Набиуллина: В июле инфляция может повыситься на фоне индексации тарифов ЖКХ
Дмитрий Воронин
СюжетТарифы ЖКХ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Переход к снижению годовой инфляции в России ожидается в мае, но в июле возможно некоторое ее повышение на фоне индексации тарифов ЖКХ. Об этом на пресс-конференции рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которую цитирует ТАСС.

Рост счетов за коммуналку, названный причиной допускаемого отскока, она посчитала «уже почти постоянным фактором».

Председатель ЦБ также обратила внимание на то, что текущие темпы роста цен с учетом сезонности снизились в январе — марте квартал к кварталу почти вдвое.

Потребительские цены в РФ последовательно замедляют рост уже в течение четырех недель, что в целом соответствует ранее звучавшему прогнозу регулятора о пике инфляции в весенние месяцы.

Центробанк РФ в пятницу в четвертый раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21 процента годовых. Набиуллина назвала показатель «рецептурным препаратом» для борьбы с инфляцией, прием которого в рамках «назначенного курса» нужно довести до конца, чтобы избежать возможных рецидивов из-за «недостаточной дозировки».

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