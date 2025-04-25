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16:22, 25 апреля 2025Экономика

Набиуллина назвала высокую ключевую ставку лекарством

Набиуллина сочла ключевую ставку рецептурным препаратом для борьбы с инфляцией
Дмитрий Воронин

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала ключевую ставку «рецептурным препаратом» для борьбы с инфляцией, прием которого в рамках «назначенного курса» нужно довести до конца, чтобы избежать возможных рецидивов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы ЦБ, высокая ставка является «не экспериментальным, а многократно проверенным» в различных условиях «весьма эффективным лекарством». Развивая метафору, Набиуллина уточнила, что «промедление или недостаточная дозировка» этого лекарства в борьбе с инфляцией, которую сравнивают с высокой температурой у человека, «может усугубить состояние пациента».

Ранее о том, что эффект от рекордно высокой ключевой ставки можно сравнить с пользой от приема антибиотиков заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Топ-менеджер счел этот «антибиотик» экспериментальным в силу особенностей российской экономики после 2022 года, которая, оставшись более открытой, чем, например, иранская, столкнулась с масштабными санкциями Запада. «Такого пациента мировая макроэкономика еще не видела», — полагает Пьянов.

Центробанк РФ в пятницу в четвертый раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21 процента годовых. Как отметила Набиуллина, ситуация со снижением темпов роста цен сейчас не позволяет прийти к выводу об устойчивости этого процесса, поскольку замедление инфляции пока что происходит «не по всему кругу товаров и услуг».

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