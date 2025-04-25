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15:43, 25 апреля 2025Экономика

Набиуллина высказалась о замедлении роста цен в России

Набиуллина: Пока невозможно сделать вывод об устойчивости снижения инфляции
Дмитрий Воронин

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Ситуация со снижением темпов роста цен в России пока не позволяет прийти к выводу об устойчивости этого процесса, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит ТАСС.

Отсутствие возможности сделать это глава ЦБ связала с тем, что значительное замедление темпов роста цен пока что происходит «не по всему кругу товаров и услуг».

Высказывания прозвучали на пресс-конференции по поводу решения сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента. В пресс-релизе Банка России, опубликованном в пятницу, констатируется, что в первом квартале рост потребительских цен в стране замедлился. В январе-марте инфляция с поправкой на сезонные колебания цен составила в среднем 8,3 процента в годовом выражении, хотя в конце 2024-го она достигала 12,9 процента. В ЦБ отметили, что такая динамика свидетельствует о постепенном ослаблении инфляционного давления на российскую экономику, но говорить об устойчивости этого тренда пока преждевременно.

Ранее Набиуллина прогнозировала, что инфляция выйдет на пиковый уровень к апрелю-маю. С учетом того, что последние четыре недели потребительские цены в РФ последовательно замедляли рост, некоторые аналитики полагают, что пик роста цен в стране пройден.

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