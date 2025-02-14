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18:10, 14 февраля 2025Экономика

Набиуллина рассказала, когда инфляция достигнет пика в 2025 году. К чему готовиться россиянам?

Набиуллина допустила снижение ставки при устойчивом замедлении инфляции
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: TASS Host Photo Agency / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) ожидает выхода инфляции в России на пиковый уровень к апрелю-маю. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке.

«Мы повысили прогноз по инфляции на этот год. Здесь есть разные показатели. Есть годовая инфляция, та, которая меряет инфляцию за последние 12 месяцев <..> И этот показатель годовой инфляции зависит от того, насколько будет выходить база прошлого года. По нашим оценкам, пик будет в апреле-мае», — рассказала она.

При этом Набиуллина признала, что сейчас инфляция неприемлемо высокая. Однако, по ее словам, Центробанк рассчитывает, что к концу года годовая инфляция будет 7-8 процентов.

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

ЦБ не рассматривал снижение ключевой ставки

По словам Набиуллиной, ЦБ, принимая 14 февраля решение о дальнейшей величине ключевой ставки, не рассматривал вариант ее снижения.

Она заметила, что обсуждение касалось или повышения данного показателя, или его сохранения на текущем уровне. «Горизонт снижения ставки вы видели, наверное, обратили внимание на наш прогноз ключевой ставки, и тот интервал, который мы дали, он предполагает как возможность снижения ставки в этом году, так и возможность — не исключаем — повышения ставки», — рассказала она.

Набиуллина подчеркнула, что в будущем ключевая ставка может вырасти еще сильнее в 2025 году. Однако все будет зависеть от того, как сформируется устойчивая тенденция.

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Банк России сохранил ключевую ставку

По итогам февральского заседания совет директоров регулятора оставил без изменений ключевую ставку. Сейчас она составляет 21 процент годовых. В ЦБ указали, что инфляционное давление остается высоким, а рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает предложение товаров и услуг.

Из положительных моментов регулятор отметил более выраженное охлаждение кредитной активности и дальнейший рост склонности населения к сбережению.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает, что Банк России не стал изменять ключевую ставку, так как прислушался к тем аргументам, которые выдвигали бизнесмены. Он напомнил, что РСПП неоднократно выступал против повышения «ключа» в настоящее время.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

При этом на следующем заседании, которое состоится 21 марта, руководство Центробанка снова оценит целесообразность повышения ключевой ставки с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции.

На возможность дальнейшего ужесточения указывает и прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году. Его верхняя граница составляет 22 процента, а с учетом того, что почти три месяца ставка будет равна 21 проценту, для достижения предела на какое-то время параметр придется поднимать выше 22 процентов. Нижней границей обозначены 19 процентов.

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