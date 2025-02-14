Набиуллина рассказала о двух вариантах изменения ключевой ставки

Набиуллина: Банк России обсуждал повышение или сохранение ключевой ставки

Российский центральный банк, принимая 14 февраля решение о дальнейшей величине ключевой ставки, не рассматривал вариант ее снижения. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, обсуждение касалось или повышения данного показателя, или его сохранения на текущем уровне. Набиуллина подчеркнула, что в будущем ключевая ставка может вырасти еще сильнее в 2025 году. Однако все будет зависеть от того, как сформируется устойчивая тенденция.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин объяснил решение ЦБ не повышать пока ключевую ставку тем, что регулятор прислушался к аргументации предпринимательского сообщества.

Также есть прогнозы, что на мартовском заседании совета директоров Центробанка, возможно, решат вновь повысить ключевую ставку.