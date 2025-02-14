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15:14, 14 февраля 2025Экономика

Решение Банка России по ключевой ставке объяснили

Шохин: ЦБ не стал менять ставку, так как прислушался к предпринимателям
Кирилл Луцюк
Александр Шохин (слева)

Александр Шохин (слева). Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Банк России не стал изменять ключевую ставку, так как прислушался к тем аргументам, которые выдвигали бизнесмены. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его процитировал ТАСС.

Он напомнил, что РСПП неоднократно выступал против повышения «ключа» в настоящее время. Это необходимо для того, чтобы оценить адаптивные возможности экономики и ее чувствительных к высокой ставке отраслей. К последним он отнес строительство и ЖКХ.

В то же время он посетовал, что ЦБ еще далек от того, чтобы полностью учитывать позицию промышленников и предпринимателей, хотя их аргументы все сильнее влияют на решения регулятора и правительства.

«С апреля уже будет понятно, насколько ключевая ставка является главным способом снизить инфляцию», — подчеркнул Шохин.

Ранее Банк России предупредил, что на мартовском заседании будет изучаться вариант нового повышения ключевой ставки.

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