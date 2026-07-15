Убийство главного инженера ЗАЭС назвали шагом к эскалации на пути ядерного террора

Мирошник: Убийство одного из руководителей АЭС — шаг к эскалации на пути ядерного террора

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник в своем Telegram-канале высказался по поводу убийства главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), назвав это действие Украины шагом к эскалации на пути ядерного террора.

«Украинские нацисты давно встали на эту смертоносную тропу и двигают мир к катастрофе», — подчеркнул Мирошник.

Посол также отметил, что реакция на этот теракт со стороны ядерных держав станет показателем уровня их стремления уберечь мир от ядерной катастрофы, на которую нацелен киевский режим.

Об убийстве главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Днем 15 июля Украина совершила целенаправленный террористический акт, нанеся удар по служебному автомобилю ЗАЭС на границе промышленной площадки станции и Энергодара. Вместе с Александром Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий обратился к жителям региона после случившейся трагедии.