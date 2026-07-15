Балицкий обратился к жителям региона после убийства главного инженера ЗАЭС

Балицкий: Делается все для того, чтобы Запорожская область была обеспечена электроэнергией

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий обратился к жителям региона после целенаправленного теракта Украины, в результе которого погиб главный инженер атомной электростанции. Обращение было опубликовано в официальном Telegram-канале главы области.

«В первую очередь выражаю соболезнования семье и близким главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Александровича Яковлева, который сегодня погиб при исполнении служебных обязанностей», — написал Балицкий.

Губернатор отметил, что противник изо всех сил старается, чтобы атомная электростанция Запорожской области (ЗАЭС) прекратила свою работу, а люди покидали рабочие места. Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют не только по энергетике, но и по магазинам, гражданским машинам, по социальной инфраструктуре.

Кроме того, враг применяет беспилотную авиацию в беспрецедентных масштабах. Средств борьбы с ней, эффективных на сто процентов, в мире на сегодняшний день нет, добавил Балицкий.

Но российские бойцы, несмотря на все вызовы, справляются с поставленными задачами: военнослужащие, полиция, Росгвардия — все выполняют свою работу, и большинство беспилотников уничтожается, но часть из них долетает.

«Все необходимое для того, чтобы Запорожская область была обеспечена электроэнергией, топливом, продуктами питания, делается», — отметил губернатор.

Балицкий подчеркнул, что власти и военные, а также лично президент России Владимир Путин знают всю ситуацию и держат ее на контроле, а также устраняют все проблемы, которые можно решить оперативно.

«Благодарю вас за терпение. Сегодня наша сила — в единстве. Уважайте и поддерживайте друг друга», — заключил Балицкий, добавив, что все поставленные задачи будут выполнены.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал подробности об убийстве главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева.