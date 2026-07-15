Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:21, 15 июля 2026Россия

Балицкий обратился к жителям региона после убийства главного инженера ЗАЭС

Балицкий: Делается все для того, чтобы Запорожская область была обеспечена электроэнергией
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Кадр видео: Балицкий Евгений / Telegram

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий обратился к жителям региона после целенаправленного теракта Украины, в результе которого погиб главный инженер атомной электростанции. Обращение было опубликовано в официальном Telegram-канале главы области.

«В первую очередь выражаю соболезнования семье и близким главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Александровича Яковлева, который сегодня погиб при исполнении служебных обязанностей», — написал Балицкий.

Губернатор отметил, что противник изо всех сил старается, чтобы атомная электростанция Запорожской области (ЗАЭС) прекратила свою работу, а люди покидали рабочие места. Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют не только по энергетике, но и по магазинам, гражданским машинам, по социальной инфраструктуре.

Кроме того, враг применяет беспилотную авиацию в беспрецедентных масштабах. Средств борьбы с ней, эффективных на сто процентов, в мире на сегодняшний день нет, добавил Балицкий.

Но российские бойцы, несмотря на все вызовы, справляются с поставленными задачами: военнослужащие, полиция, Росгвардия — все выполняют свою работу, и большинство беспилотников уничтожается, но часть из них долетает.

«Все необходимое для того, чтобы Запорожская область была обеспечена электроэнергией, топливом, продуктами питания, делается», — отметил губернатор.

Балицкий подчеркнул, что власти и военные, а также лично президент России Владимир Путин знают всю ситуацию и держат ее на контроле, а также устраняют все проблемы, которые можно решить оперативно.

«Благодарю вас за терпение. Сегодня наша сила — в единстве. Уважайте и поддерживайте друг друга», — заключил Балицкий, добавив, что все поставленные задачи будут выполнены.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал подробности об убийстве главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Украине терять нечего». ВСУ заявили о волне ударов по гражданским судам в Азовском море. Чем на это может ответить Россия?
    Зеленский обрушился с обвинениями на главу Минобороны Украины
    Глава российского региона рассказал об изменении в работе АЗС
    Балицкий обратился к жителям региона после убийства главного инженера ЗАЭС
    Швеция впервые внесет в красную книгу одно животное
    Российский регион накрыл град размером со сливу
    Раскрыт новый министр обороны Украины
    Врач назвал алкоголиков обреченными на несколько опасных заболеваний
    На блогера напали с ножом из-за плохих финансовых советов
    В Европе назвали условие завершения конфликта на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok