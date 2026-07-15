В Германии отказались поддержать президента ФИФА

Немецкий футбольный союз отказался поддержать Инфантино в переизбрании главы ФИФА

Немецкий футбольный союз (DFB) отказался подписать коллективное письмо в поддержку переизбрания Джанни Инфантино на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом информирует Eurosport.

Глава DFB Бернд Нойендорф публично дистанцировался от действующего руководителя ФИФА. Решение немецкой федерации связано со скандалом вокруг отмены дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира 2026 года.

Кроме Германии, несколько стран рассматривают возможность отозвать поддержку Инфантино из-за спорного решения по делу Балогуна. Германия, Нидерланды, Бельгия, Норвегия и Швейцария публично выступили с критикой президента ФИФА. Египет и Сенегал также задумались об отказе в дальнейшей поддержке Инфантино.

Ожидается, что Инфантино сохранит пост и не столкнется с соперником на выборах в 2027 году. Однако его влияние в ФИФА может существенно ослабнуть.

Балогуну была отменена дисквалификация после красной карточки, что позволило форварду сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 против Бельгии (1:4).