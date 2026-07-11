Оценены шансы Инфантино переизбраться на пост главы ФИФА после скандала с американцем

The Times: Глава ФИФА Инфантино столкнулся с потерей поддержки футбольных ассоциаций

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино столкнулся с потерей поддержки ряда футбольных ассоциаций на фоне скандала вокруг отмены дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира (ЧМ) 2026 года. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, несколько стран начали отзывать свою поддержку у главы мировой федерации. Несмотря на растущее давление, эксперты полагают, что у Инфантино по‑прежнему достаточно голосов для переизбрания в 2027 году, однако его позиции существенно ослабли.

Ключевым фактором станет то, насколько глубоко европейские ассоциации и регуляторы будут настаивать на независимом расследовании обстоятельств приостановки дисквалификации Балогуна и какие выводы из него последуют для руководства ФИФА.

Ранее журналист The Guardian Ромен Молина сообщил, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) зреет план сменить Инфантино после отмены красной карточки Балогуну перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026. Европейские функционеры обеспокоены тем, что решение Инфантино в пользу Балогуна может быть воспринято как политическое вмешательство и нарушение принципов независимости организации.

О допуске Балогуна стало известно 5 июля. Перед этим Инфантино позвонил президент США Дональд Трамп и попросил главу ФИФА пересмотреть ситуацию с красной карточкой.