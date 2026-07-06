Стало известно о желании сменить главу ФИФА после отмены красной карточки американцу

Журналист Молина: Главу ФИФА Инфантино хотят сменить после отмены карточки Балогуна

Журналист The Guardian Ромен Молина сообщил на своей странице в социальной сети X, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) зреет план сменить президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино после отмены красной карточки нападающему сборной США Фоларину Балогуну перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

По данным Молины, УЕФА уже работает над выдвижением собственного кандидата на пост главы ФИФА. Европейские функционеры обеспокоены тем, что решение Инфантино в пользу Балогуна может быть воспринято как политическое вмешательство и нарушение принципов независимости организации.

Очередные выборы президента ФИФА запланированы на март 2027 года. Ранее Инфантино публично заявлял о намерении баллотироваться на новый срок.

О допуске Балогуна стало известно 5 июля. Теперь нападающий сможет сыграть в матче 1/8 финала с Бельгией. В прошлом поединке с Боснией и Герцеговиной (2:0) Балогун получил красную карточку за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче.

