Украинский олигарх Ермолаев назвал виновных в покушении на него в Монако

Олигарх Ермолаев обвинил разведку Украины в покушении на него в Монако

Украинский олигарх Вадим Ермолаев, переживший покушение в Монако, обвинил в случившемся Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Такое заявление он сделал в письме, которое публикует издание Nice-Matin.

Ермолаев сообщил в документе, что в соответствии с выясненными в ходе расследования данными покушение было спланировано действующими сотрудниками украинской разведки.

«Операция не ограничивается непосредственными исполнителями и организаторами, но включает в себя и сотрудников ГУР, некоторые из них, как полагают, близки к нынешнему или бывшему руководству службы», — пояснил бизнесмен.

По его словам, он осознает всю серьезность выдвигаемых им обвинений. Ермолаев добавил, что делает свое заявление публичным, поскольку понимает необходимость проведения независимого и прозрачного расследования. «Это вопрос международной безопасности и доверия к институциям», — подчеркнул он.

Ранее причину теракта в Монако связали с борьбой президента Украины Владимира Зеленского и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. По мнению экс-премьера республики Николая Азарова, Ермолаев собирался выступить в Европейском парламенте с разоблачением махинаций Зеленского.

29 июня возле жилого здания в Монако прогремел взрыв. В результате инцидента серьезные ранения получили Вадим Ермолаев и его спутница Анна Насобина, а их 13-летний сын отделался легкими травмами. Это происшествие стало первым случаем теракта в истории княжества.

Спустя неделю в районе Киева была обнаружена женщина, подозреваемая в причастности к взрыву и находившаяся в розыске по линии Интерпола. В ходе расследования также задержали действующего офицера Главного управления разведки Украины и бывшего представителя правоохранительных органов.