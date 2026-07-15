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22:39, 15 июля 2026Ценности

Сестра Греты Тунберг показала свои откровенные фото в журнале

Сестра активистки Греты Тунберг Беата Монализа показала свое фото в бикини в журнале
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @beatamonalisa

Младшая сестра шведской экоактивистки Греты Тунберг Беата Монализа показала свои откровенные фото в журнале Interview. Материал появился на сайте издания.

20-летняя девушка, которая собирается строить музыкальную карьеру, предстала перед камерой в бикини ярко-розового оттенка, украшенном стразами. Также она надела белый парик и нанесла на губы красную помаду.

Кроме того, Монализа несколько раз продемонстрировала шпагат, примерив леопардовое боди и голубое платье с черными чулками. При этом она рассказала, что заканчивает записывать музыкальный альбом, над которым работала с 13 лет.

Ранее в июле младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти в откровенном виде появилась на публике после отказа от работы в OnlyFans.

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