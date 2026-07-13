Сестра Кейт Мосс с голой грудью пришла на вечеринку после отказа от работы в OnlyFans

Модель Лотти Мосс в откровенном виде пришла на вечеринку модельного агентства в Лондоне

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти, которая отказалась от работы в OnlyFans, в откровенном виде появилась на публике после отказа от работы в OnlyFans. Фото публикует Daily Mail.

28-летняя родственница знаменитости пришла на вечеринку модельного агентства Premier Model Management в Лондоне. Так, для мероприятия Мосс выбрала кружевной черный комбинезон, сквозь прозрачную ткань которого просвечивали ее голая грудь и стринги. Кроме того, она надела открытые босоножки, взяла с собой кожаную сумку и уложила волосы в высокую пышную прическу.

В ноябре 2024 года Лотти Мосс заявила о своем решении отказаться от публикации голых фото на OnlyFans. Тогда модель объяснила, что планирует сосредоточиться на других вещах. По ее словам, она планирует заняться своим подкастом и начать карьеру на телевидении.

Позже Лотти Мосс заявила, она вынуждена покупать подделки люксовых брендов после удаления своего аккаунта на упомянутой платформе для взрослых.