Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:00, 13 июля 2026Ценности

Сестра Кейт Мосс с голой грудью пришла на вечеринку после отказа от работы в OnlyFans

Модель Лотти Мосс в откровенном виде пришла на вечеринку модельного агентства в Лондоне
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Capital Pictures / Imago / Legion-Media

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти, которая отказалась от работы в OnlyFans, в откровенном виде появилась на публике после отказа от работы в OnlyFans. Фото публикует Daily Mail.

28-летняя родственница знаменитости пришла на вечеринку модельного агентства Premier Model Management в Лондоне. Так, для мероприятия Мосс выбрала кружевной черный комбинезон, сквозь прозрачную ткань которого просвечивали ее голая грудь и стринги. Кроме того, она надела открытые босоножки, взяла с собой кожаную сумку и уложила волосы в высокую пышную прическу.

В ноябре 2024 года Лотти Мосс заявила о своем решении отказаться от публикации голых фото на OnlyFans. Тогда модель объяснила, что планирует сосредоточиться на других вещах. По ее словам, она планирует заняться своим подкастом и начать карьеру на телевидении.

Позже Лотти Мосс заявила, она вынуждена покупать подделки люксовых брендов после удаления своего аккаунта на упомянутой платформе для взрослых.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Слишком много знал?» Скоропостижная смерть сенатора Грэма после поездки на Украину обрастает слухами. Что о ней говорят
    Военблогер назвал позволившие ослабить позиции ВСУ на пути в Сумы действия
    Нетаньяху заявил о приливе ярости у Грэма в момент последнего разговора с ним
    Синоптик оценила вероятность формирования смерча в Москве
    Эрдоган захотел придать новый импульс переговорам по Украине
    Предсказана ликвидация очередного бренда смартфонов
    Свекровь выгнала из-за стола невестку и ее дочь по неожиданной причине
    Сестра Кейт Мосс с голой грудью пришла на вечеринку после отказа от работы в OnlyFans
    В Москве выпало 20 процентов месячной нормы осадков
    В МИД раскрыли отношение России к Армении
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok