Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:15, 1 ноября 2024Ценности

Сестра Кейт Мосс решила отказаться от публикации голых фото и видео на OnlyFans

Мария Винар (Редактор отдела «Ценности» )
Лотти Мосс

Лотти Мосс. Фото: @lottiemossxo

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти решила отказаться от работы на платформе OnlyFans. Соответствующий комментарий приводит Daily Mail.

26-летняя манекенщица заявила, что переросла публикацию откровенных фото и видео. По ее словам, она планирует сосредоточиться на других вещах.

«Я думаю, что в конце концов я уйду из OnlyFans не из-за кого-то, а из-за того, что я переросла это. Я становлюсь женщиной. Вероятно, сосредоточусь на своем подкасте и телевидении», — призналась собеседница издания.

Ранее сообщалось, что Лотти Мосс попала в больницу после передозировки препарата для лечения диабета, который в последнее время используется знаменитостями для похудения. Тогда модель рассказала, что ввела в ногу большую дозу «Оземпика». По ее словам, тогда у нее случился припадок, вызванный сильным обезвоживанием.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров оценил будущее российско-американских отношений после выборов в США

      На Запорожской АЭС ответили на сообщения об утечке воды из реактора

      Над регионом России менее чем за шесть часов сбили 61 беспилотник

      Футболист сборной России назвал сумму трат в месяц

      На Украине высказались об участии военных НАТО во вторжении в Брянскую область

      В Севастополе нашли обломки от западных ракет

      Раскрыта сумма кредитного долга обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту

      В правительстве дали две недели на остановку роста цен

      Российский тревел-блогер назвал три главные причины для переезда в США

      Названы способы сэкономить на зимних перелетах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше