Сестра Кейт Мосс решила отказаться от публикации голых фото и видео на OnlyFans

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти решила отказаться от работы на платформе OnlyFans. Соответствующий комментарий приводит Daily Mail.

26-летняя манекенщица заявила, что переросла публикацию откровенных фото и видео. По ее словам, она планирует сосредоточиться на других вещах.

«Я думаю, что в конце концов я уйду из OnlyFans не из-за кого-то, а из-за того, что я переросла это. Я становлюсь женщиной. Вероятно, сосредоточусь на своем подкасте и телевидении», — призналась собеседница издания.

Ранее сообщалось, что Лотти Мосс попала в больницу после передозировки препарата для лечения диабета, который в последнее время используется знаменитостями для похудения. Тогда модель рассказала, что ввела в ногу большую дозу «Оземпика». По ее словам, тогда у нее случился припадок, вызванный сильным обезвоживанием.