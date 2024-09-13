Сестра Кейт Мосс попала в больницу после передозировки «Оземпиком»

Модель Лотти Мосс попала в больницу после передозировки «Оземпиком»

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти попала в больницу после передозировки «Оземпиком». Об этом пишет Daily Mail.

26-летняя манекенщица рассказала, что приняла большую дозу препарата. По ее словам, тогда у нее случился припадок, вызванный сильным обезвоживанием. Кроме того, она отметила, что ее вес резко снизился с 60 до 53 килограммов всего за несколько недель. После медицинского осмотра девушка узнала, что дозировка препарата, которую она вводила себе в ногу, обычно назначается пациентам весом не менее 100 килограммов.

«Несколько месяцев назад я была недовольна своим весом. У меня была подруга, которая могла мне помочь решить мою проблему. Это предупреждение всем. Пожалуйста, если вы думаете принять препарат, не принимайте. Это того не стоит», — заявила знаменитость.

В январе Лотти Мосс раскрыла подробности зависимости от алкоголя и наркотиков. Манекенщица записала видео, в котором рассказала о борьбе с депрессией и тревогой. По словам девушки, модельная индустрия поспособствовала всему этому. Когда ей становилось грустно и одиноко, она прибегала к спиртным напиткам и психоактивным веществам.