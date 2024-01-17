Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:46, 17 января 2024Ценности

Сестра Кейт Мосс раскрыла подробности зависимости от алкоголя и наркотиков

Кадр: видео @lottiemossx

Лотти Мосс, младшая сестра британской модели Кейт Мосс, раскрыла подробности зависимости от алкоголя и наркотиков. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В размещенном видео 26-летняя знаменитость, одетая в синие джинсы и серое худи, рассказала о борьбе с депрессией и тревогой. По словам девушки, модельная индустрия поспособствовала этому. Так, когда ей становилось грустно и одиноко, она прибегала к спиртным напиткам и психоактивным веществам.

«Иногда ты становишься кем-то, кого ты не любишь, не знаешь или не узнаешь. Думаю, что сегодня я дошла до того момента, где просто говорю: "Я не знаю, кто я"», — заявила Мосс, плача при этом на камеру.

Также она объяснила, что ее съемки для платформы OnlyFans и решение сделать татуировку на лице были частью больших перемен. Именно эти события помогли ей прийти к осознанию своих проблем.

В 2022 году Лотти Мосс оказалась в реабилитационном центре из-за наркотической зависимости. Тогда модель записала ролик на тему того, что в популярном сериале «Эйфория» романтизируется употребление наркотических веществ.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В мире повысятся цены на все товары. Почему в этом виноваты хуситы и обстрелы кораблей на Ближнем Востоке?

      Украинская разведка настояла на продолжении контрнаступления

      Перечислены самые выгодные для перепродажи смартфоны

      В Херсоне произошли взрывы

      Машков предположил вероятное число подписей в поддержку Путина

      Сестра Кейт Мосс раскрыла подробности зависимости от алкоголя и наркотиков

      Бывшего российского военного оштрафовали за поездки в Южную Осетию

      Американские сельхозугодья захватили неистребимые сорняки

      Врач предупредила о риске заболеть сифилисом после поцелуя

      Карл III временно перестанет исполнять королевские обязанности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше