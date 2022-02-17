Сестра Кейт Мосс оказалась в реабилитационном центре из-за проблем с кокаином

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти оказалась в реабилитационном центре из-за наркотической зависимости. Об этом она рассказала на своей странице в TikTok.

24-летняя манекенщица записала ролик на тему того, что в популярном сериале «Эйфория» романтизируется употребление наркотических веществ. На размещенных кадрах знаменитость также призналась, что на данный момент находится в рехабе из-за проблем с кокаином.

«Жестоко, но правдиво», — подписала Мосс пост, который набрал почти миллион просмотров на платформе. В комментариях девушка также подчеркнула, что не употребляет наркотики уже на протяжении 18 дней. Поклонники похвалили ее за честность под видео. «Так держать!», «Я понимаю тебя, ты молодец», «Полностью согласна про "Эйфорию"», «Умница», — высказывались они.

В марте 2020 года рэпер Джиган сбрил брови и попал в реабилитационный центр в США. Джиган записал сторис на своей странице в Instagram и заявил, что он находится в «психушке», где его лечат и кормят хорошо. Позже выяснилось, что его отправили в элитную клинику в Подмосковье, где он прошел курс лечения от наркозависимости.