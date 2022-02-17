Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Сестра Кейт Мосс оказалась в реабилитационном центре из-за проблем с кокаином

Модель Лотти Мосс оказалась в рехабе из-за наркотической зависимости

Фото: @lottiemossxo

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти оказалась в реабилитационном центре из-за наркотической зависимости. Об этом она рассказала на своей странице в TikTok.

24-летняя манекенщица записала ролик на тему того, что в популярном сериале «Эйфория» романтизируется употребление наркотических веществ. На размещенных кадрах знаменитость также призналась, что на данный момент находится в рехабе из-за проблем с кокаином.

«Жестоко, но правдиво», — подписала Мосс пост, который набрал почти миллион просмотров на платформе. В комментариях девушка также подчеркнула, что не употребляет наркотики уже на протяжении 18 дней. Поклонники похвалили ее за честность под видео. «Так держать!», «Я понимаю тебя, ты молодец», «Полностью согласна про "Эйфорию"», «Умница», — высказывались они.

В марте 2020 года рэпер Джиган сбрил брови и попал в реабилитационный центр в США. Джиган записал сторис на своей странице в Instagram и заявил, что он находится в «психушке», где его лечат и кормят хорошо. Позже выяснилось, что его отправили в элитную клинику в Подмосковье, где он прошел курс лечения от наркозависимости.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Украина и республики Донбасса обвинили друг друга в эскалации конфликта
Россиянам помогут творить добро в сети
Энергетика Китая оказалась под давлением США и ЕС
Рост спроса на препараты для потенции в России объяснили
Бывший возлюбленный Волочковой ответил на обвинения в терроризме
Столтенберг обвинил Россию в попытках создать предлог для вторжения на Украину
Иммунолог оценил возможность отсутствия частиц омикрона в дыхательных путях
ФСБ и МВД провели спецоперацию по перекрытию поставок героина в регионы России
Российская модель сделала пластику и лишилась возможности моргать и улыбаться
Российская конькобежка описала атмосферу на Олимпиаде в Пекине фразой «это дно»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.